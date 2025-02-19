Ehliyet sınavını sure okuyarak geçti! Görüntüler büyük ilgi gördü
Sivas'ta Kürşat Duruer isimli üniversite öğrencisi genç, ehliyet sınavına girdiği esnada yaşadığı heyecanı bastırmak için sure okudu. O anlar, sürücü eğitmeni tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SINAV SONUCU BAŞARILI
'Zorluklarla birlikte kolaylığın da olduğu ve sabredenler için güzel sonuçlar elde edileceği' anlamına gelen İnşirah Suresi'ni okuyan 20 yaşındaki Duruer, o anları anlattı. İlahiyat öğrencisi olduğunu belirten Duruer, "Biraz heyecanlanmıştım ama dua okumak beni rahatlattı. Dua okuduktan sonra çok şükür sınavda da başarılı oldum" dedi.
GENÇLERE SINAV TAVSİYESİ
Sınav esnasında İnşirah Suresi'ni okuduğunu ve özellikle gençlere örnek olmanın kendisine çok iyi hissettirdiğini belirten Duruer, "Sınav esnasında heyecanlanan arkadaşlara da tavsiyem, kendilerini dua okuyarak rahatlatabilirler" ifadelerini kullandı..
Sıkça Sorulan Sorular
İNŞİRAH SURESİ'NİN MEALİ NEDİR?
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...
1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4. Senin şânını yükseltmedik mi?
5. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
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