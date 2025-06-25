Erzurum'da muhteşem görüntüler! Buzullardan farkı yok

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöller bölgesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu. Haziran ayına girilmesine rağmen karın beyazı ve doğanın yeşil tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturan Yedigöller, fotoğrafçıları hayran bıraktı. Dağların oğlu ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, fotoğraf tutkunlarını Yedigöller'de ağırladı. Haziran ayında Yedigöllerinin en güzel dönemini yaşadığını ifade eden Bülent Erkan, "Yedigöllerin uyanışı, yeşil beyaz iç içe. Kaçkar dağlarının güneyi, Yedigöllerin en güzel sezonunu yaşıyor. Doğaseverleri bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya devam ediyorum" dedi.