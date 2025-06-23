Güney Koreli fenomen kötü anıları Ordu'da unuttu: Türkiye turu sürüyor

Güney Koreli gezgin İstanbul ve Samsun'da yaşadığı olumsuzluklara rağmen Karadeniz turuna devam ediyor. medyada "Mhyochi" adıyla tanınan Güney Koreli fenomen gezgin Hyojeong Park Ordu'ya ulaştı. Ünye ve Fatsa ilçelerinde konaklayan ve 2 gündür gezisini takipçilerine yansıtan Mhyochi, Perşembe ilçesine vardı.Mhyochi, Perşembe ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye çok güzel, Ordu’da çok güzel. Ordu’da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye’yi seviyorum. Samsun’dan sonra Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Perşembe, şimdi de Ordu’ya yürüyorum. Sonrasında Trabzon. Türkiye kardeş ülke" dedi.