Hamile sürücüye trafikte dehşet: Şerit ihlali tartışması böyle patladı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde trafikte şerit ihlali yapan kadın sürücü ile yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Olay, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Ana yoldan ara sokağa girmeye çalışan sürücüye, bekleyen bir diğer kadın sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan sürücü, aracından inerek hamile olduğu öne sürülen kadının aracına zarar verdi.
Anbean amatör kameralarla kaydedilen olay, çevredeki bir vatandaşın araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.