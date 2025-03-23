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Kaleci top toplayıcı çocuğa küfür etti! Basın mensupları araya girince kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Darıca Gençlerbirliği ile Karamürselspor karşılaşması, futbol dışı olaylarla gündeme geldi. Maçın ilk yarısında Karamürsel kalecisinin top toplayıcı bir çocuğa küfür ettiği iddiası, tansiyonu yükseltti. Olayı fark eden basın mensupları, kaleciye tepki gösterince saha kenarı bir anda gerildi. Tartışma kısa sürede büyüyerek Karamürselli futbolcuların, gazetecilere doğru koşup fiziki müdahalede bulunmasına dönüştü. Araya giren polis ekipleri, basın mensuplarını saha dışına almak zorunda kaldı.

DEVRE ARASINDA GERGİNLİK TIRMANDI

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından saha ve tribünlerde tansiyon düşmek bilmedi. Karamürselli bir futbolcunun, Darıca Gençlerbirliği taraftarlarına su fırlatması, tribünleri karıştırdı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erse de maçın ardından skor değil, yaşanan gerginlik konuşuldu. Her iki kulüp için de tatsız görüntüler, maçın önüne geçti.

“SADECE GÖREVİMİZİ YAPIYORDUK”

Olayların ortasında kalan İHA muhabiri Mert Gürenç, yaşananları şöyle anlattı:
“Kale arkasında basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte maçı izliyorduk. Karamürsel kalecisi, top toplayıcı çocuğa küfretti. İlkinde ses çıkarmadık ama ikincisinde çocuk ağlayacak duruma geldi. Biz de müdahale edip ‘Yapmayın’ dedik. Ardından Karamürsel futbolcuları üzerimize koşarak tehditkâr konuşmalar yaptı, küfür ve hakaret ederek fiziki müdahalede bulundular. Biri üzerime geldiğinde sadece kendimi savunmak için elimi uzattım. Bizim kimseye zarar verme gibi bir niyetimiz olamazdı. Sadece işimizi yapıyorduk ve 8-9 yaşındaki çocuğa edilen küfür vicdanımıza dokundu.”

Yaşanan olaylarla ilgili iki kulüpten de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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