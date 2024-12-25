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Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı!

25-12-2024 21:14 | Güncelleme: 25-12-2024 21:15
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Rize'de bir öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı. . Okulun yemekhanesinde yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan 6. sınıf öğrencisi bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Arkadaşlarının öğretmene haber vermrsi üzerine nefes darlığı çeken çocuğun yanına gelen Kahraman Bayraktar isimli öğretmen ilk etapta ne olduğunu anlamaya çalıştı. İlk önce öğrencinin sırtına vuran Bayraktar sonrasında nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. İlk Yardım eğitimi alan Bayraktar'ın Heimlich manevrası sonrası yiyecek öğrencinin soluk borusunun çıktı...

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