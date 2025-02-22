İstanbullular üçüncü gece de karın keyfini çıkardılar

İstanbul’da 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar bu durumu eğlenceye çevirdi. Sokaklarda halay çekenler, karın tadını çıkaranlar ve kayak yapanlar, kışı adeta festivale dönüştürdü.

TAKSİM MEYDANI’NDA KARTPOSTALLIK MANZARA

Kar yağışı, İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarına ayrı bir güzellik kattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, gece geç saatlerde bile hem yerli hem yabancı turistler bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Saat 04.00 olmasına rağmen sokaklar hareketliydi!

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, kimi sürücüler zorluk yaşadı, kimi vatandaşlar ise bu beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.