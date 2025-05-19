Kapadokya'daki sıcak hava balonları yüzde 100 yerli ve milli oldu

Kapadokya'da faaliyet gösteren Pasha Balloons firması, sıcak hava balonlarında kullanılan yakıt tanklarını yerli ve milli imkanlarla üretmeye başladı. 2019'dan beri balonun kubbe, sepet ve ateşleyici gibi parçalarını üreterek yüzde 80 yerli üretim sağlayan firma, yakıt tankını da üretime katarak balonların artık tamamen yerli üretim olmasını sağladı. Firma, dünyanın en büyük sıcak hava balonu yakıt tankını üretti.