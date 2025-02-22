Kar keyfi kabusa döndü: Genç kız duvara çarptı

Bartın’da etkili olan kar yağışı, eğlenceli anlara sahne olurken talihsiz bir kazaya da yol açtı. Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak’ta tepsiyle kayan Ş.S., kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kazanın ardından hareketsiz kalan genç kıza, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Ş.S., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, genç kızın duvara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.