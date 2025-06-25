Kartal'da eski kolej binasında korkutan yangın

İstanbul'un Kartal ilçesinde eskiden kolej olarak kullanılan terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alırken, binanın aşağısında bulunan ve dernek olarak kullanılan yerde büyük paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Aynı binada da daha önce de birkaç kez yangın çıktığını söyleyen Mehmet Ali Arslan, "Buraya el atmaları lazım. Haftanın 3-4 günü çocuklar buraya geliyor ders yapıyorlar. Neden tinerciler burada barınıyor?" diyerek yetkililere seslendi.