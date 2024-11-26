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Kaza yapan çocuğa çorabını verdi! Kalpleri fetheden sağlıkçı konuştu

26-11-2024 19:50 | Güncelleme: 26-11-2024 19:56
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan çocuğa ayakları üşüdüğü için kendi çoraplarını giydiren acil tıp teknisyeni Aysel Göçer herkesi duygulandırdı. 11 yıldır Konya'da görev yapan Göçer, kazada yaralanan anne, baba ve çocuk için olay yerine gittiğinde, küçük Eymen’in ayakkabısız ve çorapsız olduğunu fark ederek çoraplarını ona verdi. Bu yürek ısıtan anlar sosyal medyada hızla yayıldı. 32 yaşında bir çocuk annesi Göçer yaşananları böyle aktardı: "Çocuğumuzun ayağında çorap ve ayakkabı olmadığını gördüm. O an kısa süreliğine dışarıda soğukta temas etme şansım oldu, buz gibiydi. Ambulansımız sıcaktı ama yine de battaniyeyle ısıtmaya çalıştık. Çocuğumuz olayın şokuyla ve havanın verdiği şoktan dolayı titremeye devam ediyordu. Benim de 5 yaşlarında oğlum var. Bir an evladımızı kendi evladım yerine koydum. Hiç düşünmeden ayağımdaki çorabı çıkarıp ona giydirmek istedim ve yaptım da." Göçer, Eymen'in kendisine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben de ona çok yakıştığını söyledim. Bu şekilde onu hastaneye sevk ettik." dedi. Bu arada, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Göçer'e telefonla ulaşarak duyarlı davranışından ötürü teşekkür ettiği öğrenildi.

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