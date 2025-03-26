Kuyumcuda korku dolu anlar! İstediklerini alamayınca çareyi kaçmakta buldular!

Adana'da bir kuyumcuya gelen hırsızların soygun girişimi başarısız oldu. PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren 2 zanlıdan biri, tabancayla tehdit ettiği iş yeri sahibi İbrahim B. ve eşi Naime B'den para ile altınları vermesini istedi. İbrahim B'nin üzerlerine yürüdüğü 2 şüpheli bir şey alamadan kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelilerin kimliğini belirledi. Zanlılar İ.İ. (19) ve S.D (17), Yavuzlar Mahallesi'nde sakladıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Soygun girişimi kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.