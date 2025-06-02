Markette tartıştığı kadına saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşanan olayda; kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı. O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı. Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.