Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
11:50
Masalsı bir manzara! Yüzlerce flamingo Adana'da gökyüzünü renklendirdi
Tarih
11:48
Yakalama kararı sonrası Turabi'den yeni şarkı! Sözleri olay oldu
TÜMÜTümü
Yasam Videolari
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Masalsı bir manzara! Yüzlerce flamingo Adana'da gökyüzünü renklendirdi

Kışın donmuş göllerden kaçan flamingolar, Adana'da bulunan Akyatan Lagünü'ne gelip burada konaklıyor. Koruma altındaki bu lagün, ince bacaklı, uzun eğri boyuna ve renkli tüylere sahip olan bu hayvanlarla birlikte 108 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olan lagünde toplanan flamingolar, uçarken gökyüzünde güzel manzaralar oluşturdu.

KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLA

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Türkiye'nin en büyük lagünü olan Akyatan Lagünü'nün öneminden bahsederek, kuş çeşitliliğinin oldukça fazla olması sebebiyle bu lagünü "kuş cenneti" olarak tanımladı. "Burası 108'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 145 kilometrekarelik bir alanda Flamingolar buraya süslüyor. Burası çok önemli bir yer. Doğal özelliklerini koruyan özel bir alan burası. Flamingolar, kışın özellikle donmuş göllerin olduğu bölgelerden Akyatan Lagünü'ne geliyorlar" diye konuştu.

ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.