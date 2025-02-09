Masalsı bir manzara! Yüzlerce flamingo Adana'da gökyüzünü renklendirdi

Kışın donmuş göllerden kaçan flamingolar, Adana'da bulunan Akyatan Lagünü'ne gelip burada konaklıyor. Koruma altındaki bu lagün, ince bacaklı, uzun eğri boyuna ve renkli tüylere sahip olan bu hayvanlarla birlikte 108 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olan lagünde toplanan flamingolar, uçarken gökyüzünde güzel manzaralar oluşturdu.

KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLA

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Türkiye'nin en büyük lagünü olan Akyatan Lagünü'nün öneminden bahsederek, kuş çeşitliliğinin oldukça fazla olması sebebiyle bu lagünü "kuş cenneti" olarak tanımladı. "Burası 108'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 145 kilometrekarelik bir alanda Flamingolar buraya süslüyor. Burası çok önemli bir yer. Doğal özelliklerini koruyan özel bir alan burası. Flamingolar, kışın özellikle donmuş göllerin olduğu bölgelerden Akyatan Lagünü'ne geliyorlar" diye konuştu.