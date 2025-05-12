Metro istasyonunda dehşet anları kamerada

İstanbul Maltepe’deki metro istasyonunda yürüyen merdivenleri kullanan bir kadın, üzerindeki reklam panosunun aniden düşmesi sonucu başından yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay, istasyondaki güvenlik ve bakım önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

İddiaya göre, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nı kullanarak iş çıkışı evine gitmek isteyen Güner Yertek, Maltepe durağında trenden indikten sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenleri çıkarken üst kısımdaki reklam panosu yerinden koparak aniden Yertek’in üzerine düştü. Başından yaralanan kadın, olayın ardından sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yürüyen merdivenlerden çıkan kadının üzerine reklam panosunun hızla düştüğü ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar net şekilde görülüyor.