Metronun yürüyen merdiveninde tehlikeli oyun! Olası bir faciadan dönüldü

İstanbul Esenler’de bulunan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent istasyonunda çocukların tehlikeli oyunu izleyenlerin kanını dondurdu.

13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde yaşları küçük olduğu belirlenen üç genç, metro girişindeki yürüyen merdivenlere çöp poşeti ve araç lastiği fırlattı. Yürüyen merdivende ve istasyonda kimsenin olmaması, olası bir faciayı son anda önledi. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kamu malına zarar veren gençlerin kimliklerinin tespiti için güvenlik kameraları üzerinden çalışma yürütüldüğü öğrenildi.