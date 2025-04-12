Minik ellerle büyük vefa: Bayrağı karın altından kaldırdı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin, karla kaplanan Türk bayrağını elleriyle temizlemesi yürekleri ısıttı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla süslenen İlçe Emniyet Müdürlüğü aracının üzerindeki bayrağın karla kaplandığını fark etti. Soğuk havaya aldırmadan, nefesiyle ısıttığı elleriyle bayrağı temizleyen Karabacak’ın bu duyarlı hareketi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, Bilecik Valiliği yaptığı paylaşımda, “Ecdadımızın sancağının dikildiği Söğüt’te, atamızın emanetine sahip çıkan minik kahramanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Öğrencisinin davranışıyla gururlanan Ertuğrul Gazi Ortaokulu ise “Vatanını, milletini ve bayrağını her şeyden çok seven bireyler yetiştirme idealimizin en güzel örneği” diyerek hem öğrenciye hem ailesine teşekkür etti.