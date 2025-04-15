Otobüste 'Ömer ne oldu?' feryadı yüreklere kor gibi düştü!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle birlikte yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annesinin çığlıkları üzerine hızla harekete geçen şoför Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek otobüsü en yakın hastaneye yönlendirdi. O anlar, araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, annenin cep telefonuyla konuştuğu sırada çocuğun fenalaştığı, ardından panik içinde “Ömer, ne oldu?” diyerek çocuğuna seslendiği ve diğer yolcuların anneyi sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çekti. Şoförün zaman kaybetmeden hastane yoluna girmesi ise takdir topladı. Annenin şoföre teşekkür ettiği, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.