Otomobil motosikleti biçti! 17 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen kazada; cadde üzerinde ilerleyen H.Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Feci kazada motosikleti şahıslardan 1'i ağır 4 kişi yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzeine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 17 yaşındaki Güney Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.