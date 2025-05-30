Silahlı soyguncuya sandalye şoku! Panikleyince kuyumcudan eli boş kaçtı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli soyguncu, silahını kuyumcudaki çalışanlara doğrultarak silahlı soygun girişiminde bulundu. Altınların poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, çalışanlara silah doğrultup tehditler savurdu. Dükkandaki panik butonuna basan bir çalışan, hemen ardından üzerine sandalye fırlatarak soyguncuyu kaçırmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli hırsızlık için girdiği dükkandan eli boş şekilde kaçarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.