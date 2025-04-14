Sokak ring alanına döndü! Kimse engel olamadı

Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışı çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı. Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti. İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.