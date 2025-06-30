Sorumsuzluğun böylesi... Orman yangına giden ekibe yol vermedi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Bölgede çıkan orman yangınına müdahale için harekete geçen arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda akıl almaz bir engelle karşılaştı. Siren ve uyarı seslerine rağmen sol şeridi kapatan sorumsuz bir otomobil sürücüsü, dakikalarca ekibe yol vermedi. Sürücü daha sonrasında da skandal hareketlerine devam ederek ekip aracına neredeyse tampon yaparak tehlikeli şekilde yanaştı. O anlar araç saniye saniye kaydedildi.