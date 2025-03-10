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Sultangazi’de "bu nasıl sokak" dedirten olaylar kamerada

Sultangazi’de itfaiyenin yangına müdahalesi, bir ambulansın hasta alma çabası, bozuk olduğu için kaputu açık bırakılan otomobil ve delik deşik olan sokaktaki yol çalışmasının aynı anda olması görenleri şaşkına çevirdi. Film sahnelerini aratmayan sokakta aynı anda meydana gelen 4 olay kameraya yansıdı. Olay sabah saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İşyerini açmak için sokağa gelen esnaf karşılaştığı durum karşısında şaşkına döndü. Bir yanda çalışmadığı için kaputu açık bırakılan otomobil, diğer yanda yangına müdahale eden itfaiye, bir yanda yol çalışması, diğer yanda ise kapalı olan sokakta hasta almak için bekleyen ambulans. Bu olayların aynı anda olması görenleri şaşkına çevirdi.

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Sokakta yaşanan ilginç anlar esnaf tarafından kayıt altına aldı. Esnaf olduğunu belirten Emrah Yartaşı, "Burada esnafım. Bismillah sokağa geldim ve nereye kafayı çevirsem enteresan, farklı farklı olaylar var. Bir tane araç arızalanmış onu kurtarmaya çalışıyorlar, kafamı sola çeviriyorum karşı dairede yangın çıkmış itfaiye ekipleri orada mücadele ediyor. Bakıyorum ileride bir hasta var onu kurtarmaya gelmiş 112 ekipleri. Enteresan enteresan olaylar var. Yol çalışması var. Sokağa girmek ne mümkün. Kafayı nereye çevirsek farklı farklı olaylar var. Enteresan olduğu için ben de bunu videoya aldım. İnşallah kazasız belasız bugünü atlatırız" dedi. Mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu ise, "Evden çıktım. Sokağın girişinde çalışma var. Görev yerime geldim. Yarım saat 40 dakika geçmedi. Esnaf bir kardeşim sokaktan bana video gönderdi. Sokak karışmış. Bir tarafta yangın, bir tarafta araba bozulmuş, bir tarafta ambulans sesleri. Bugün enteresan olaylar yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

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