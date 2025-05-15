Tıraşı bırakıp suçluyu kovaladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada

Sakarya’da mesai saati dışında berberde tıraş olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personeli, önündeki aynadan, berber dükkanının karşısındaki kaldırımda sohbet eden gençlerin arasında, ‘basit yaralama’, ‘dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ gibi bir çok suçtan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan K.G.’yi (28) görünce bir anda yerinden kalkıp peşine düştü. Şüphelinin 5-6 kişilik arkadaş grubu, JASAT dedektifini ablukaya alarak şüpheliyi motosikletle kaçırmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonrasında kurtulamayacağını anlayan şüpheli, bölgede devriye gezen polis ekipleri ve jandarma personelinin yardımıyla gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Nefes kesen kovalamaca ve şüphelinin yakalanma anı kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.