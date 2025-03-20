Türkiye'nin en büyük gölünde kuraklık tehlikesi: Son manzara korkuttu

Türkiye'nin en büyük golü Van Gölü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşanan iklim krizi ve kuraklık, göldeki su seviyesini ciddi oranda düşürdü.

SU SEVİYESİ HIZLA DÜŞÜYOR

3 bin 713 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, hızla çekilen sularıyla tehlike sinyalleri veriyor. Van Gölü Havzası’nda son yıllarda yaşanan şiddetli buharlaşma ve artan kuraklık, yağışların azalması ve yağış şekillerinin değişmesi, gölün su seviyesinin hızla düşmesine neden oluyor.

FLAMİNGOLAR BAŞKA YERE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Van Gölü’ndeki su kaybı sadece insanları değil, bölgedeki diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Suların çekilmesiyle kuruyan bölgelerde, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Doğa gözlemcisi Murat Çınardalı, son yıllarda yaptığı incelemelerde Van Gölü’nün ciddi bir şekilde geri çekildiğini belirtti. Çınardalı, şöyle devam etti:

"Daha önce su altında olan mikrobiyalitler, bu geri çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Bu alanlar, birçok bakteri ve mikroorganizmayı barındırıyor ve kuşlar için vazgeçilmez bir mekan oluşturuyor. Son birkaç aydır sakarmeke, uzun bacak gibi yeni kuş türlerinin burada yoğunlaştığını gözlemledim. Bu durum, Van Gölü’nde yeni bir görsellik oluşturdu. Her ne kadar gölün çekilmesi üzücü olsa da, bu yeni kuş türlerini görmek bizi mutlu ediyor."