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Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam'

31-01-2025 13:06 | Güncelleme: 31-01-2025 13:14
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Kendisi KOAH, eşi de şeker hastası olan 70 yaşındaki Turan İkinci’nin acıklı hikayesi izleyenleri hüzne boğuyor. Geçtiğimiz yıl 40 yaşındaki oğlunu toprağa veren Turan dede, 30 kedi ve 15 köpeğe bakıyor. Evlat acısını içine gömüp, merhamete dönüştürerek sokak hayvanlarına hayat olan İkinci, “Bu soğukta karda kışta bunları bırakıp da gidemiyorum. Köyün yarısı hayvanlara bakıyorum diye benimle konuşmuyor. Ama ölene kadar, mezara kadar ben bunları bırakmam” dedi.

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