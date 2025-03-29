ABD-Meksika sınırı sular altında! Ölüler var

ABD'nin komşu ülkesi Meksika ile sınırı olan Texas eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına, yoğun yağış ve sele yol açtı. Fırtına Hidalgo, Willacy ve Cameron bölgelerinde yaklaşık 48 saat etkisini sürdürdü.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Evlerden ve araçlardan 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ABD sınırında bulunan Reynosa kentinde ise 83 yaşındaki bir adam selde yaşamını yitirdi.

Meksika Sivil Koruma Koordinatörlüğü'ne eyalette sel nedeniyle mahsur kalan 690'dan fazla kişi de kurtarıldı.