Çalışanlara kızdı galeriye aracıyla daldı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan bir araba galerisinde, bir müşteri satış konusunda anlaşamadığı çalışanlara kızdı ve galeriye arabasıyla daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, SUV tipi bir aracın galeriye hızla girdiği ve çalışanların panik içinde kaçıştığı görülüyor. Los Angeles İtfaiyesi'nin açıklamasına göre, saldırı sonucu iki kişi ağır, altı kişi hafif yaralandı. Saldırganın kısa süre sonra polis tarafından yakalandığı belirtildi.