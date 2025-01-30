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Çin'de dehşet verici olay! Havai fişeği rögara attı sonrası korkunç...

30-01-2025 13:37 | Güncelleme: 30-01-2025 13:42
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Çin'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir kız çocuğu kanalizasyona yanan bir havai fişek atarak metan gazı patlamasını tetikledi. Bir anda bomba gibi patlayan rögar kapağı kızı havaya uçurdu. Görgü tanıkları kızın 10 metre havaya fırladığını yere çarptıktan sonra bilincini kaybettiğini söyledi. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırıldı. İşte o görüntüler...

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