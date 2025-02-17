Düğün günü cenaze gününe döndü: Damat at üzerinde fenalaştı

Kalp krizinin ilk belirtileri nelerdir?

Kalp krizinin en önemli belirtileri arasında göğüs ortasında sıkışma, baskı veya yanma hissi bulunur. Bu ağrı genellikle sol kol, omuz, boyun veya çeneye yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve ani halsizlik gibi belirtiler de sıkça görülür.