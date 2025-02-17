Düğün günü cenaze gününe döndü: Damat at üzerinde fenalaştı
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Sheopur bölgesinde düğün günü cenaze gününe döndü. 26 yaşındaki damat Pradip Jat, düğün alayında at üzerindeyken fenalaştı. Düğüne gelen misafirler, damadın arkadaşları Jat'a yardım etmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Acil olarak hastaneye kaldırılan Jat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün gününde yaşanan o korkunç anlar ise kameraya yansıdı.
Sıkça Sorulan Sorular
Kalp krizinin ilk belirtileri nelerdir?
Kalp krizinin en önemli belirtileri arasında göğüs ortasında sıkışma, baskı veya yanma hissi bulunur. Bu ağrı genellikle sol kol, omuz, boyun veya çeneye yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve ani halsizlik gibi belirtiler de sıkça görülür.
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