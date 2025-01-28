Gazze'nin imdadına Türkiye yetişiyor! 871 ton yardım yola çıktı
28-01-2025 17:14
| Güncelleme: 28-01-2025 17:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 871 ton insani yardım malzemesi taşıyan "14. İyilik Gemisi"nin Mersin’den Gazze’ye doğru yola çıktığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: 14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 WC/duş kabini ve 300 jeneratör olmak üzere toplamda 871 ton insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştıracak. Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.