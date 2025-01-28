Gazze'de kuzeye akın var: Yüz binlerce Filistinli dönüş yolunda
28-01-2025 11:35
| Güncelleme: 28-01-2025 11:37
Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu kuzeydeki evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminden yola çıkan 300 binden fazla Filistinlinin Reşid Caddesi ve Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze şehrine ve kuzeye geri döndüğü belirtildi.