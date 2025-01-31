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Gören dönüp bir daha bakıyor! Koyunların kralı 2.5 milyon TL'den satılıyor

31-01-2025 09:34 | Güncelleme: 31-01-2025 09:53
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

Senegal'in Başkent Dakar'da, "Irkları Geliştirme ve İyileştirme Birliği (SALADAM)" tarafından 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı düzenlendi. Güvercinden tavşana, attan köpeğe birçok hayvanın sergilendiği fuara dünyanın en pahalı koyun cinslerinden ladoum damgasını vurdu. Ülkede bugüne kadar satılan en pahalı ladoum 90 bin dolara alıcı bulduğu biliniyor.

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