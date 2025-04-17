Helikoptere binme talebi reddedilince yaptığı ağızları açık bıraktı

Kenya'da bir düğün için havalanan helikoptere binmek isteyen 28 yaşındaki bisiklet tamircisi Odhiambo Ouma'nın ''Beni de gezdirir misiniz?'' talebi reddedilince yaptığı ağızları açık bıraktı. Ouma, helikopter kalkarken iniş kızaklarına tutundu ve havalandı. Helikopter ağaçların üzerinden geçip görüş mesafesinden çıkana kadar da tutunmaya devam etti. Pilot fark ettiğinde boş bir alana iniş yaptı, Ouma zarar görmeden inmeyi başardı.