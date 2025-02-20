İki ayda 10. patlama: Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü
ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde yerel saatle 20.22'de patlama meydana geldi.
Yanardağ, aralık ayından bu yana onuncu patlamanın ardından bir kez daha metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı belirtildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en büyük yanardağı nerededir?
Mauna Loa Hawaii adalarında bulunan beş yanardağdan en büyüğüdür. Bu yanardağlar Buyuk Okyanus tektonik levhası da bulunan "Hawaii sıcak noktası" üzerindedirler. Bunlardan en eskisi 1 milyon yıldan daha önce ortaya çıkmış olan Kohala Yanardağı'dır ve en genci 300.000 ile 600.000 yıl önce ortaya çıkan Kilauea Dağı'dır.