İki ayda 10. patlama: Yanardağ metrelerce yüksekliğe lav püskürttü

Dünyanın en büyük yanardağı nerededir?

Mauna Loa Hawaii adalarında bulunan beş yanardağdan en büyüğüdür. Bu yanardağlar Buyuk Okyanus tektonik levhası da bulunan "Hawaii sıcak noktası" üzerindedirler. Bunlardan en eskisi 1 milyon yıldan daha önce ortaya çıkmış olan Kohala Yanardağı'dır ve en genci 300.000 ile 600.000 yıl önce ortaya çıkan Kilauea Dağı'dır.