İkonik Big Ben kulesine tırmanıp Filistin bayrağı açtı: Özgür Filistin!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ikonik saat kulesi Bin Ben'e tırmanan bir kişi, Filistin bayrağı açarak, ''Özgür Filistin'' diye bağırdı. Londra Metropolitan Polisi, "Memurlar olay yerinde, durumu güvenli bir şekilde sona erdirmek için çalışıyor. Kendilerine Londra İtfaiyesi ve Londra Ambulans Servisi eşlik ediyor" açıklamasında bulundu. Kulenin dışından tepeye kadar tırmanan adamın çıplak el ve ayaklarıyla, herhangi bir koruma olmadan tepeye çıkması dikkat çekti.