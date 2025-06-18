İran’da devlet televizyonlarına siber saldırı: Halk sokağa çağrıldı

İran’da devlet televizyonlarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırı, hükümet karşıtı mesajların ulusal yayınlara sızmasına neden oldu. Uydu üzerinden yayın yapan bazı kanalların frekanslarına müdahale edilerek, protesto çağrıları ve rejim karşıtı görüntüler izleyicilere ulaştırıldı.

Olay, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşanırken, İran basını saldırıdan Farsat ve IRIB TV3 kanallarının etkilendiğini duyurdu. Saldırı sırasında normal yayın akışı kesildi ve yerine halkı sokağa çıkmaya davet eden içerikler ekrana yansıtıldı.

İranlı yetkililer, yalnızca uydu üzerinden yayın izleyen kullanıcıların bu saldırıdan etkilendiğini belirtirken, uydu sinyallerine dış müdahalenin teknik olarak mümkün olduğunu aktardı.