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İzlenme uğruna ne yapacağını şaşırdı! Gözyaşlarını kendi telefonuyla kaydetti

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü dünya çapında gündem oldu. İzleyenlerin ağızlarına açık bırakan görüntülerde ismi açıklanmayan genç daha fazla izlenmek için dudaklarını Japon yapıştırıcısıyla birbirine yapıştırdı.

Yapıştırıcının etkisiyle dudaklarını açamayan genç çaresizce ne yapacağını bilemezken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇARESİZLİĞİ TELEFONUNA VURDU

Yapıştırıcı dudaklarını yapıştırınca büyük bir panik yaşayan genç bir süre dudaklarını açamadı. Çaresiz ve ne yapacağını bilemeyen genç kendi cep telefonu kamerası karşısında ağlamaya başladı.

O anlar ise internette gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hiçbir şey söyleyemedim. Bu resmen kötü anlamda bir çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amacı neymiş diyecektim de izlenmek" yorumunda bulundu.

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