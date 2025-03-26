Kızının okulunu basıp onu boğmaya çalıştı! Tutuklanırken ailesine söylediği sözler şoke etti

ABD'nin başkenti Washington eyaletinde polisin 'namus cinayeti girişimi' olarak tanımladığı bir olayda şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Timberline Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki kızının namusu için okulu basarak onu boğmaya çalışan baba, polis tarafından tutuklanırken ailesinden çok arabasının haciz edilmesinden endişe ediyordu.

KIZININ EVLENMEYİ REDDETMESİ ONU ÇİLEDEN ÇIKARDI

İngiltere merkezli DailyMail'in haberine göre, adı İhsan Ali olarak açıklanan 44 yaşındaki saldırgan babanın kelepçeli olarak götürülürken karısına ve kızına bağırdığı sözler izleyenleri şoke etti.

İhsan Ali'nin bu saldırısına memleketi Irak'ta kendisinden yaşça büyük bir adamla ayarlanan evliliği 17 yaşındaki kızının reddetmesinin neden olduğu belirtildi.