Köpek çocuğa saldırdı! Annesi üstüne kapanarak korumaya çalıştı

Rusya'nın ortabatı kesiminde yer alan Yekaterinburg şehrinde Rottweiler cinsi köpek, bir anne ve 5 yaşındaki çocuğuna saldırdı. Yaralanan anne, çocuğunu korumak için üstüne kapaklandı. Olaya şahit olan Rusların bir şey yapmaması da tepkilere neden oldu.

VÜCUDUNDA YARALAR VE KIRIKLAR VAR

Yerde kan izlerinin göründüğü olayda kadının vücudunda yaralar ve kırıklar olduğu belirtildi. Kadın hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.