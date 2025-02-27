Köpek çocuğa saldırdı! Annesi üstüne kapanarak korumaya çalıştı
Rusya'nın ortabatı kesiminde yer alan Yekaterinburg şehrinde Rottweiler cinsi köpek, bir anne ve 5 yaşındaki çocuğuna saldırdı. Yaralanan anne, çocuğunu korumak için üstüne kapaklandı. Olaya şahit olan Rusların bir şey yapmaması da tepkilere neden oldu.
VÜCUDUNDA YARALAR VE KIRIKLAR VAR
Yerde kan izlerinin göründüğü olayda kadının vücudunda yaralar ve kırıklar olduğu belirtildi. Kadın hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Rottweiler saldırır mı?
Rottweiler'ler, güçlü, kaslı ve çevik köpeklerdir. Sadık ve koruyucu doğalarıyla bilinirler. Ancak, aynı zamanda inatçı ve baskın olabilirler. Uygun eğitim ve sosyalleşme olmadan Rottweiler'ler saldırgan davranışlar sergileyebilirler