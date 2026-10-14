Bursa'da şoförlerin yol kavgası trafiği kilitledi: Yolcular isyan etti

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İstanbul
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şoförler, yolculuğa ara verip yol ortasında bir süre laf dalaşında bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği tartışma şoförlerin yoluna devam etmesiyle son buldu. O anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.