Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı: Endonezya'da yüzlerce ev küle döndü

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İstanbul
Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangını çıktı. Alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayılması sonucu 305 ev tamamen yandı. 20 dönümden fazla alana yayılan yangından en az 800 kişi etkilendi. Afet yönetim ajansı, kuvvetli rüzgarlar, turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve etkilenen yerleşimlerde evlerin inşasında ahşap kullanılması gibi etkenlerin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti