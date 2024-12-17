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Rusya'dan Suriye'de sürpriz hamle! Esad'dan sonra S-400'ler de ülkeden ayrılıyor
17-12-2024 09:33
| Güncelleme: 17-12-2024 09:44
Devrik lider Esad'ın kaçarak sığındığı Rusya, yıllar boyunca Suriye'de konuşlandırdığı askeri varlıklarını geri çekmeye başladı. Rusya'ya doğru yola çıkan S-400'ler kameraya takıldı.
Suriye'de Beşar Esad liderliğindeki Baas rejimini desteklemek için 13 yıllık iç savaş süresinde Hmeymim'deki hava üssünü ve Tartus'taki deniz üssünü kullanan Rusya askeri varlıklarını geri çekmeye başladı.
Askeri teçhizatların kargo uçaklarına yüklendiği uydu görüntülerinin ardından Lazkiye’den ayrılan Rus konvoyunu New York Times ekibi görüntüledi. Taşınan silahlar arasında zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra çok sayıda S-400 bataryasının da olduğu görüldü.