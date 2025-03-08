Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füzeli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu gece saatlerinde doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasını balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. 8 apartman, bir idari bina ve 30 araçta ise hasar meydana geldi. Rusya Harkov'a bağlı Bogodukhiv kentinde ise sivillerin yaşadığı bir binayı insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.