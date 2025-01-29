Video Galeri>DÜNYA>Sebze poşetinin içinden kurbağa çıktı! Fark etmeseydi zehirleneceklerdi
Sebze poşetinin içinden kurbağa çıktı! Fark etmeseydi zehirleneceklerdi
29-01-2025 15:14
| Güncelleme: 29-01-2025 15:18
İngiltere'nin Sittingbourne şehrinde alışveriş sırasında sebze poşetine dikkat etmeyen Karen Bennett, aldığı yabani havuçlardan yemek yapmak istediği sırada neye uğradığını şaşırdı. Sebze poşetinin içinden kurbağa çıktı. Karen, eğer fark etmeseydi, zehirlenebileceklerini söyleyerek isyan etti.