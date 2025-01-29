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Sebze poşetinin içinden kurbağa çıktı! Fark etmeseydi zehirleneceklerdi

29-01-2025 15:14 | Güncelleme: 29-01-2025 15:18
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

İngiltere'nin Sittingbourne şehrinde alışveriş sırasında sebze poşetine dikkat etmeyen Karen Bennett, aldığı yabani havuçlardan yemek yapmak istediği sırada neye uğradığını şaşırdı. Sebze poşetinin içinden kurbağa çıktı. Karen, eğer fark etmeseydi, zehirlenebileceklerini söyleyerek isyan etti. 

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