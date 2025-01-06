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Suriye'de bomba seslerini oyuna dönüştüren baba ve kızı artık zaferi kutluyor

06-01-2025 17:45 | Güncelleme: 06-01-2025 17:50
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

61 yıllık Baas rejiminden kurtulan Suriye'de, dokunaklı hikayeler çıkmaya devam ediyor. 5 yıl önce İdlib'de Esad güçlerinin bombardıman seslerini küçük kızı Selva'nın psikolojik olarak etkilenmemesi için oyuna dönüştüren baba Abdullah Muhammed'in videosu hafızalara kazınmıştı. Aradan geçen yıllar sonra Selva ve babası Abdullah'ın kutlamalarda zafer şarkıları söyleyip sloganlar atması yeniden gündem oldu...

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