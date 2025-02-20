Sürücü alev alev yanmaktan son anda böyle kurtarıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. Beton mikseri, bir kadının kullandığı pikap araca çarptı. Pikap alev almaya başladı. Olay yerine hızla ulaşan motosikletli polis ve bir itfaiyeci, araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Polisin aracın camını kırmasının ardından itfaiyeci, kadını saniyeler içinde alev topuna dönen araçtan kurtardı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

''ARACI ALEVLERİN SARACAĞINI BİLİYORDUM''

Sürücüyü kurtaran polis memuru Brian Larison yaptığı açıklamada, kaza anını gördüğünü ifade ederek, "Onun yanmasına izin vermeyeceğim dedim. Üç kez cama vurdum. Camı kırmak sonsuza kadar sürecekmiş gibi geldi. Cam kırıldığı an oksijenin içeri gireceğini ve aracı alevlerin saracağını biliyordum" ifadesini kullandı. O sırada mesai saatleri için olmayan bir itfaiyecinin koruyucu kıyafetlerini giyerek kadını kurtarmaya geldiğini söyleyen Larison, "Tam olarak doğru zamanda, doğru yerdeydi" dedi.