TikTok'taki yeni akım akıllara zarar! Kendilerine bile bile böyle zarar verdiler
Sosyal medya fenomeni TikTok'ta yeni başlayan bir akım 'yok artık' dedirtti. TikTok'a video çeken gençler, ''Ayağıma bir şeyler atıyorum'' etiketiyle paylaşım yaparak kendilerini bile bile yaraladılar. Yüzlerce içerik üreticisi, elektrikli süpürge, cam sürahi ve tahta masa gibi nesneleri ayaklarının üzerine atıp acı çektikleri o anları kayda aldılar. 19 yaşındaki Luke Pilling, neden bu akıma katıldığı sorulunca ise ''Meraktan ve komik olduğu için'' cevabını verdi.
Sıkça Sorulan Sorular
TikTok'u kaç kişi kullanıyor?
Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır.
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