TikTok'taki yeni akım akıllara zarar! Kendilerine bile bile böyle zarar verdiler

Sosyal medya fenomeni TikTok'ta yeni başlayan bir akım 'yok artık' dedirtti. TikTok'a video çeken gençler, ''Ayağıma bir şeyler atıyorum'' etiketiyle paylaşım yaparak kendilerini bile bile yaraladılar. Yüzlerce içerik üreticisi, elektrikli süpürge, cam sürahi ve tahta masa gibi nesneleri ayaklarının üzerine atıp acı çektikleri o anları kayda aldılar. 19 yaşındaki Luke Pilling, neden bu akıma katıldığı sorulunca ise ''Meraktan ve komik olduğu için'' cevabını verdi.