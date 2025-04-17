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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici

Borçlular dikkat. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği vergi affı düzenlemesine ilişkin kritik gelişmeler yaşanıyor. Borç yükü altında ezilen esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olan herkes için yeni bir yapılandırma düzenlemesi geliyor. Önümüzdeki aylarda işlenmesi beklenen vergi affının kapsamının önceki aflara göre özellikle esnaf ve küçük işletmelerin borç yüküne odaklanacağını ifade edildi. Beklenen vergi affı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı ancak yasa tasarısının Meclis'te görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla borçlular başvuru süreci başlayacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:11

Borcu olan vatandaşı ilgilendiren vergi affı düzenlemesiyle ilgili kritik gelişmeler sürüyor. Önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek olan affın kapsamının önceki aflara göre daha dar olacağı ve yalnızca tahsilatı zor veya imkansız borçları kapsayacağı tahmin ediliyor. Vergi affı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden MTV’ye, KDV’den SGK primlerine kadar birçok borcu kapsayacak.

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici

SGK VE VERGİ BORCU OLANLARA BÜYÜK FIRSAT

Borç yükü altında ezilen esnaf, küçük işletmeler, Bağ-Kur’lular ve SGK prim borcu olan herkes için yeni bir yapılandırma düzenlemesi geliyor. Faizler silinecek, ana borçlar taksite bölünecek. Ancak devlet bu kez daha seçici olacak.

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici

FAİZLER SİLİNİYOR BORÇLAR BÖLÜNÜYOR

Vergi affı kapsamında geçmişten gelen vergi ve SGK borçlarına büyük kolaylık sağlanacak. Gecikme faizleri ve cezalar silinecek, ana borçlar ise taksitlendirilecek. Hem ödeme kolaylığı sağlanacak hem de sicil rahatlayacak.

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici

KAPSAM GENİŞ AMA SEÇİCİ

Vergi affı, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden MTV’ye, KDV’den SGK primlerine kadar birçok borcu kapsayacak. Esnaf, serbest meslek sahipleri, emeklilik prim borcu olanlar, küçük işletmeler ve belediyelere borcu bulunan bireyler bu af sayesinde rahat bir nefes alacak.

TAHSİLATI ZORLAŞAN BORÇLARI HEDEFTE

Bu af, daha çok tahsilatı zorlaşan borçları hedef alacak. Yani kapsam biraz dar ama etkili olabilir. Özellikle esnaf ve Bağ-Kur’lular için beklentiler yüksek. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yönde sinyaller verdi.

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici

RESMİ TARİH AÇIKLANMADI AMA SİNYALLER GÜÇLÜ

Henüz yürürlük tarihi açıklanmasa da, önümüzdeki birkaç ay içinde Meclis’e sunulup Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

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BAĞ-KUR’LULARA YENİ UMUT IŞIĞI

2021’de yapılan af sonrası Bağ-Kur’lular bu kez daha geniş kapsamlı bir düzenleme bekliyor. Özellikle 1 Mayıs 2021 sonrası borçlar için umutlar taze. Eski prim tutarlarıyla ödeme gibi talepler de masada.

SGK ve vergi affı son dakika gelişmesi! Devlet bu kez borçlular için daha seçici
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Sıkça Sorulan Sorular

2025'te yapılandırma olacak mı?
Gelir vergisi, emlak vergisi, KDV, ÖTV, MTV, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi gibi vergilere 2025 yılında yapılandırma yapılabilir. Vergi borcunun yapılandırılması dilekçe, posta ya da internet üzerinden yapılabilir.
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