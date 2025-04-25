Faciaya götüren ihmal! Anne ve kızın elini yıkadığı an kamerada

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta yaşanan trajik olayda, 6 yaşındaki Özlem Üstün ile annesi Cennet Üstün, sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Faciaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Evlerinin hemen yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen küçük Özlem, bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden anne Cennet Üstün, kızını kurtarmak için suya atladı ancak o da akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı.

KAZIYA BAĞLI ELEKTRİK KAÇAĞI İDDİASI: 9 GÖZALTI

Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bölgede yapılan teknik incelemelerde, yakın zamanda bir doğalgaz firması tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar görmüş olabileceği belirlendi.

Soruşturma kapsamında doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.